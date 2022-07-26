ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 153 – 26.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

12:05

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників, повідомляє ГУР Міноборони.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України відповідно до норм Женевської конвенції.

Після 11-ї

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав сільгосппідприємство у Любимівській громаді після “прильоту двох російських ракет 25 липня:

11-та година

Ракетний удар росіян по Одещині припав на курортну Затоку. Відео руйнувань поширив на сторінці в інстаграмі президент України Володимир Зеленський.

“Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ ЗАХОТІЛОСЯ ПОСТРІЛЯТИ. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен “освободітєль”, який руйнує наше життя”, – написав глава держави.

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9:50

[Схоже,] Фонд “Повернись живим” закупив для ЗСУ комплекс БПЛА Bayraktar TB2. Подробиці обіцяють завтра.

Ранок

Сьогодні на Одещині прощатимуться із командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу полковником Віталієм Гуляєвим та підполковниками Олександром Дайнеком, Валентином Сергієнком і Віталієм Бондарєвим, які загинули 23 липня. Про це повідомили в пресслужбі Чорноморської селищної ради.

9:45

За даними Генштабу ЗСУ, додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 170 військовослужбовців противника, 7 танків, 9 ББМ, 3 безпілотників, засобу ППО, ворожого гелікоптера тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39870 ( +170 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків – 1 737 ( +7 ) ,

) бойових броньованих машин – 3 959 ( +9 ),

), артилерійських систем – 880 ( +4 ),

), РСЗВ – 258 ( +1 ),

), засобів ППО – 117 ( +1 ),

), літаків – 222,

гелікоптерів – 189 ( +1 ),

), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 ( +3 ),

), крилатих ракет – 174,

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 835 ( +3 ),

), спеціальної техніки – 75 (+2).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 26 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

8:35

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував відео обстрілу Миколаєва, який Росія вчинила удосвіта. На ролику, опублікованому в телеграмі, видно, як менш ніж за одну хвилину прилітає щонайменше три снаряди.

За даними ОВА, під час цієї масованої ракетної атаки було вражено обʼєкт критичної інфраструктури та автомобільне підприємство. На околицях Миколаєва є прильоти ракет повітряного базування. Окрім того, була спроба вразити портову інфраструктуру.

7:50

Російські окупанти завдали удару по Одеській і Миколаївській області з використанням стратегічної авіації, а також із комплексу С-300.

Про обстріл вранці повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Оперативне командування “Південь” зазначає: “Випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема. На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини”. Відомо про влучання на Миколаївщині в авторинок та інші відкриті території передмістя. Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється. 7:31 Російська армія вранці ударила по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. У Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Люди не постраждали. Червоногригорівську та Марганецьку громади накрили вогнем з РСЗВ. На щастя, без жертв та руйнувань.

Ранок

У Донецьку палає нафтобаза росіян у Будьоновському районі міста. Відео палаючого об’єкта поширюють вранці у соцмережах та заявляють про “ювелірний удар ЗСУ”.

Сьома година

На Волинському та Поліському напрямках, в збройних силах Республіки Білорусь було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління. З території цєї країни відзначалося ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області. Зберігаєтьсяся загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі, – ГШ ЗСУ.

Сьома година

Із ранкового зведення Генштабу ЗСУ:

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Хрінівки Чернігівської області та Товстодубового Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування наших військ.

На Харківському напрямку здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Борщова, Питомник, Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Рубіжне, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова, Чугуїв, Клугино-Башкирівка, Світличне, Пришиб та Слатине. Завдав авіаударів біля Залимана та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне положення та створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин.

На Краматорському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори” наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС.

Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір’я завершились для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано зокрема біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхова, Щербаків та Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує оборонятися, зосереджує зусилля на недопущені просування наших військ. Здійснював обстріли із артилерії та танків по лінії зіткнення. Також завдав авіаударів біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.