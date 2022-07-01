ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 128 – 01.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: пресслужба 93 омбр

11:40

На місці ракетних ударів рашистів по смт Сергівка на Одещині рятувальники розбирають завали. На даний момент відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей.

Організовано взаємодію з усіма службами та військовою адміністрацією. Працюють психологи ДСНС.

10:45

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом мешканцям Херсонської області за фактом поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму (ч. 2 ст. 436-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані, будучи активними учасниками проросійської громадської організації, на даху кінотеатру у тимчасово окупованому місті Нова Каховка Херсонської області публічно встановили радянську символіку – державний прапор СРСР. Також підозрювані на російському каналі пропагували комуністичний режим на території України.

Ранок

Офіс генпрокурора: більше ніж 968 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Станом на ранок 29 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 341. Зросла кількість поранених – понад 627.

28 червня війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Бахмут Донецької області, поранено 9-річного хлопчика.

28 червня внаслідок ракетних обстрілів ворогом м. Очаків Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля та дівчатка 14 та 15 років.

27 червня під час розбору завалів в центральному районі м. Маріуполь підліток 15 років підірвався на гранаті, внаслідок чого отримав поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Ранок

У ГШ Збройних сил України показали роботу мобільних мінометних розрахунків на Запоріжжі.

“Захисники запорізького напрямку готові вражати противника. Їхня перевага – швидкість та мобільність. Мобільні мінометні розрахунки, що працюють на Запоріжжі завжди напоготові і в будь який момент готові вразити цілі противника”, – йдеться в повідомленні.

Ранок

У зруйнованому російською ракетою ТЦ “Амстор” у Кременчуці виявили вже загалом 28 фрагментів тіл загиблих.

Усього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано. Станом на ранок 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт додатково виявлено 6 фрагментів тіл, – ДСНС.

Ранок

У Маріуполі, на вулиці Київська, 53, знайдено ще одну братську могилу. З кінця лютого тут було поховано понад 100 маріупольців, повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах. Ексгумація фактично зупинена”, – йдеться в повідомленні.

Десята година

На Херсонському напрямку військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського знищили російський танк за допомогою ПТРК “Стугна-П”.

9:20

На Сумщині ранок знову розпочався з ворожого обстрілу: росіяни о сьомій ранку гатили через кордон по Есманьській громаді – 17 мінометних прильотів. Жертв та руйнувань, на щастя, немає, – голова ОВА Дмитро Живицький.

Дев’ята година

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 35750 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1577 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 3736 (+10),

артилерійських систем – 796 (+6),

РСЗВ – 246,

засобів ППО – 105 (+1),

літаків – 217,

гелікоптерів – 186 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4),

крилатих ракет – 143 (+1),

кораблів /катерів – 115 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2610 (+8),

спеціальної техніки – 61.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

7:45

Обстріл Дніпропетровщини. Ворог поцілив з РСЗВ по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих, – голова ОВА Валентин Резніченко.

Сьома година

На Сіверському напрямку ворог минулої доби здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське Сумської області, – ГШ ЗСУ.

Сьома година

На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Березнегувате, Партизанське, Киселівка, Шевченкове, Таврійське. Вів повітряну розвідку БпЛА, – ГШ ЗСУ.

Сьома година

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку противник зосередив угруповання військ Західного військового округу, здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, систематично обстрілює підрозділи Сил оборони України для сковування їх дій.

Так, з артилерії, окупанти обстрілювали райони населених пунктів Базаліївка, Перемога, Верхній Салтів, Норцівка, Чепіль, Дмитрівка, Барвінкове, Мосьпанове, Велика Бабка, Сороківка та Пришиб.

На Слов’янському напрямку війська противника продовжують ведення оборони, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення. Агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ в районі Лисичанська з півдня та заходу, встановленні повного контролю над Луганською областю. Веде штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення наших підрозділів.

На Лисичанському напрямку обстрілює наші позиції із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка. Намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут–Лисичанськ, успіху не має.

Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснював обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

5:20

Із Миколаєва повідомляють про серію потужних вибухів.

2:40

Братчук повідомив, що загиблих у багатоповерхівці уже щонайменше десять. Ідеться про смт Сергіївка.

2:25

Після півночі 1 липня російська авіація завдала ракетного удару по Одеській області, влучивши в 9-поверховий житловий будинок і базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністраціїСергій Братчукіз посиланням на ОК “Південь “.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв. м.

Він також зазначив, що на базі відпочинку загорання не виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

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Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 108 ОБОРОНИ, 11.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 109 ОБОРОНИ, 12.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 110 ОБОРОНИ, 13.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 111 ОБОРОНИ, 14.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 112 ОБОРОНИ, 15.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 113 ОБОРОНИ, 16.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 114 ОБОРОНИ, 17.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 115 ОБОРОНИ, 18.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 116 ОБОРОНИ, 19.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 117 ОБОРОНИ, 20.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 118 ОБОРОНИ, 21.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 119 ОБОРОНИ, 22.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 123 ОБОРОНИ, 26.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 124 ОБОРОНИ, 27.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 125 ОБОРОНИ, 28.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 126 ОБОРОНИ, 29.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 127 ОБОРОНИ, 30.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області. Надалі російські війська продовжують наступ на Донбасі, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині, зокрема в районі Лисичанська.