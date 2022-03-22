ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 27 – 22.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі

Відео Reuters із Маріуполя: могили для загиблих викопують на вулиці біля житлових будинків.

Вночі

Дані ООН: від початку російського вторгнення до 24:00 20 березня в Україні загинули 925 мирних жителів, ще 1496 отримали поранення. Серед загиблих 75 дітей.

Ввечері

Глава МВС Денис Монастирський оприлюднив статистику щодо злочинів проти нацбезпеки з початку повномасштабної агресії РФ.

За 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 такий злочин, серед них:

922 – посягання на територіальну цілісність та недоторканість кордонів.

244 – державна зрада,

48 – диверсійні злочини,

57 – за інші.

Переважна більшість затриманих диверсантів – громадяни України.

“Дехто з затриманих приїхав із тимчасово окупованих територій або з інших країн. У когось – лише посвідка на проживання. Дехто начебто постійно перебував в Україні, але вряди-годи перетинав кордон із Росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання своїх хазяїв”, – пояснив міністр.

Вночі

Фашисти цькують незгодних. “Zдесь жиVет предатель” – таблички такого змісту почали з’являтися в Росії на дверях активістів та журналістів, які виступають проти війни в Україні:

Після першої

Президент США Джо Байден підтвердив, що Росія застосувала в Україні гіперзвукові ракети, “зупинити які майже неможливо”.

Байден заявив, що “Путін припертий спиною до стіни, бо він не передбачав масштабів чи сили нашої єдності, і чим більше його спина підпирає стіну, тим більш жорстку тактику він може застосувати”.

Північ

Нічне звернення президента Володимира Зеленського:

“…Підписав указ про нагородження орденами й медалями 105 наших воїнів. Вдячний кожному з них. Сім з них – на жаль, посмертно”.

24:00

Генеральний штаб ЗС України підтвердив повторне взяття смт Макарів на Київщині – це підтверджено в оперативній інформації ГШ ЗСУ.

“…Так, протягом дня, завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий“, – сказано у зведенні.

Нагадаємо, після першого російського наступу Генштаб ЗСУ заявляв, що дві українські бригади звільнили від окупантів селище Макарів, 2 березня.

Селище міського типу Макарів Бучанського району (колишній райцентр) розташоване на захід від Києва, в районі Житомирської траси, та має велике значення для стримування наступу на столицю.

Контроль ЗСУ над цим районом відрізає російських загарбників від шосе M-06 та оголює тили найближчих до Києва військ противника під Ірпенем.

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24:00

Основне з оперативної інформації Генштабу ЗСУ станом на 24:00 21.03.2022:

Втративши наступальний потенціал, російські окупаційні війська продовжують формувати та переміщувати резерви з глибини території російської федерації до кордонів України.

до кордонів України. У зв’язку з великими безповоротними та санітарними втратами особового складу (зокрема і командної ланки) у збройних силах російської федерації призупинено планове звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків та сержантів.

На Поліссі протягом доби противник намагався активізувати ведення наступальних дій на декількох напрямках, зазнав втрат, успіху не досяг. Продовжує ведення повітряної розвідки.

протягом доби противник намагався активізувати ведення наступальних дій на декількох напрямках, зазнав втрат, успіху не досяг. Продовжує ведення повітряної розвідки. На Сіверському напрямку противник активних наступальних дій не веде, продовжує відновлення наступальних спроможностей шляхом введення на територію України додаткових підрозділів, зокрема батальйонної тактичної групи зі складу 90-ї танкової дивізії.

Підрозділи загарбника продовжують обстріли Чернігова та інших населених пунктів, не полишають спроб наступу у напрямку на Бровари, проте, через втрати, успіху у просуванні не мають.

противник активних наступальних дій не веде, продовжує відновлення наступальних спроможностей шляхом введення на територію України додаткових підрозділів, зокрема батальйонної тактичної групи зі складу 90-ї танкової дивізії. Підрозділи загарбника продовжують обстріли Чернігова та інших населених пунктів, не полишають спроб наступу у напрямку на Бровари, проте, через втрати, успіху у просуванні не мають. На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, успіху не мав.

На цих напрямках українськими захисниками та захисницями за добу було відбито 13 атак ворога та знищено 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються).

Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер “Раптор” та комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3”.

противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, успіху не мав. На цих напрямках українськими захисниками та захисницями за добу було відбито 13 атак ворога та знищено 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб (втрати уточнюються). Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер “Раптор” та комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3”. На Миколаївському напрямку , внаслідок контратаки підрозділів Збройних сил України, противник змушений відступити на невигідні рубежі.

, внаслідок контратаки підрозділів Збройних сил України, противник змушений відступити на невигідні рубежі. Очікується, що ворог продовжить завдавати підступних ракетно-бомбових ударів та здійснювати артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури України із застосуванням реактивної артилерії, авіації, високоточної зброї та боєприпасів невибіркової дії.

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 22 ОБОРОНИ, 17.03.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 24 ОБОРОНИ, 19.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 25 ОБОРОНИ, 20.03.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці. Темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився.