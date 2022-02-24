ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Одразу після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, в Києві та Харкові пролунали потужні вибухи. Росія вдалася до масованого ракетного удару по Україні.

24 лютого 2022

Близько 5-ї ранку

Звуки потужних вибухів почули мешканці Києва. Щонайменше п’ять таких вибухів пролунало на лівому березі, також про вибухи повідомляють мешканці інших районів міста (Нивки, Виноградар тощо).

Також вибухи чули у Броварах, Борисполі та Ірпені.

Паралельно повідомляють про звуки вибухів у Харкові (зокрема в районі Салтівка), Одесі, Маріуполі

УНІАН повідомляє про стрілянину та вибухи в районі аеропорту “Бориспіль”.

У Харкові повідомляють, що вибухи чутно в районі Салтівка, біля метро “Студентська”. Також чути звуки літаків та систематичні постріли.

За даними ЗМІ, вибухи пролунали в Одесі, Миколаєві, Маріуполі. Повідомляють про вибухи у Бердянську, а також про мінімум чотири вибухи в Краматорську.

5:45

Заступник гави МВС України Антон Геращенко:

“Вторгнення почалося. Щойно були удари ракет по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі. Тривають артилерійські обстріли кордону.

З сьогодення у світі Нова геополітична реальність” (повідомлення на особистій ФБ-сторінці).

6:00

У Києві чутно новий сильний вибух із Правого берега.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, 21 лютого – 84, 22 лютого – 96, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок мінометних обстрілів 19 лютого загинули капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками, 21 лютого – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах у районі Зайцевого, 22 лютого поблизу смт Новотроїцьке – бойовий медик сержант Ігор Слівка.

У ці дні кілька десятків військових та цивільних осіб отримали поранення, ще один цивільний загинув.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення до Росії.

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР” та підписав укази, де є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму та Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

Увечері 22 лютого президент Зеленський підписав указ про призов резервістів оперативного резерву до війська.

Увечері 23 лютого Верховна Рада 33 голосами затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану в Україні.

23 лютого ватажки угруповань “ДНР” та “ЛНР” офіційно попросили президента РФ Путіна допомогти у “відбитті агресії ЗС України”.

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