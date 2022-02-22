Радфед РФ дав дозвіл на використання російської армії в Україні

Рада федерації РФ. Ілюстративне фото

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Рада федерації РФ одноголосно дала президентові Путіну згоду на використання російських збройних сил за кордоном (без уточнення країни й території, але фактично – в Україні).

Раніше цього дня спікер Ради федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що до верхньої палати надійшло звернення президента Росії щодо використання російської армії за кордоном.

Трансляція засідання Радфеду відбувалася на його сайті у вівторок, 22 лютого.

Матвієнко зазначила, що профільні комітети розглянули звернення Путіна. Після цього виступили їхні представники, які заявили про підтримку звернення Путіна щодо інтервенції.

Підтримати звернення Путіна закликав також сенатор від республіки Марій Ел Костянтин Косачов. “Ми не маємо жодного права, жодного вибору для того, щоб залишатися в цій ситуації сторонніми спостерігачами”, – заявив він.

Слідом сенатор Юрій Воробйов також підтримав звернення Путіна, пише “Новая газета“.

З цього питання виступила і сама Валентина Матвієнко. Вона заявила, що введення військ спрямоване на те, щоб “створити нормальні умови для життя людей та забезпечити безпеку” на Донбасі.

“Ми виходимо з того, що це будуть миротворчі сили, спрямовані на встановлення миру на Донбасі“, – цитує Матвієнко “РИА Новости”.

Після цього сенатори затвердили відповідну постанову.

“За” – всі 153 сенатори, що брали участь у голосування (із 170 членів Радфеду).

Як відомо, відповідно до пункту “г” частини 1 статті 102 Конституції РФ, до ведення Ради федерації належить вирішення питання про можливість використання збройних сил РФ за межами території Росії.

На цій підставі 1 березня 2014 року президент РФ Володимир Путін спрямовував до “сенату” пропозицію затвердити введення російських військ у Крим, і того ж дня Рада федерації на позачерговому засіданні прийняла постанову про використання ЗС Росії на території України. Тоді Радфед також очолювала Валентина Матвієнко, уродженка України (м. Шепетівка).

Як інформувала “Новинарня“, 20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вважає недоречними припущення про повномасштабний напад Росії “завтра-післязавтра”, адже ЗС РФ не сформували ударного угруповання біля кордонів.

Водночас Резніков також зазначив, що Україна уважно спостерігатиме за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого буде розглядатися українське питання: “…У них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь “цікаві” дурнувасті рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських угод з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим”, – сказав міністр.

21 лютого російський президент Володимир Путін визнав незалежність угруповань “Л/ДНР” та указами схвалив введення російських військ на окупований Донбас. Одразу після цього мешканці Донецька зафіксували рух великої колони бронетехніки через Донецьк до лінії розмежування.

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Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів 19 лютого двоє українських військовослужбовців загинули (капітан Антон Сидоров біля Миронівського і солдат Денис Кононенко під Пісками). У ці дня більше десятка військових та цивільних осіб отримали поранення.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокує ЗСУ на удари у відповідь та поширює дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення. Президент Путін пообіцяв по 10 тис. рублів кожному евакуйованому з ОРДЛО до Росії.

У виступі ввечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР”. Цьому передувало засідання Ради безпеки Росії.

Як з’ясувалося, що в указах Путіна щодо “визнання” “ДНР/ЛНР” є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації… функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалювала постанову про звернення до Путіна щодо визнання угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

У Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.

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