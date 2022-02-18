На фронті за добу – 60 обстрілів, є постраждалі серед цивільних і військових

Фото Нацполіції

Упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

За даними “Новинарні“, це найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2018 року. Тобто за каденції президента Зеленського таке трапляється вперше.

Російсько-окупаційні війська вчора обстріляли такі позиції й населені пункти:

НОВОТОШКІВСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

– з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. ВОДЯНЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

– з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів. ТРУДІВСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

– з мінометів калібру 82 мм. СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

– з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. ЛОБАЧЕВЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

– з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ – з протитанкових ракетних комплексів.

– з протитанкових ракетних комплексів. ЛУГАНСЬКЕ та СТАРИЙ АЙДАР – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

– з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

– з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

– з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів. ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

– з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів.

– зі станкових протитанкових гранатометів. ЗАЙЦЕВЕ – з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.

– з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів. НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм.

– з артилерії калібру 152 мм. СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ- двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів. НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм.

– з артилерії калібру 122 мм. ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.

– з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї. ГОЛЬМІВСЬКИЙ та МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

– з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. ХРЯЩІВКУ та СИЗЕ – з артилерії калібру 122 мм.

– з артилерії калібру 122 мм. АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ, ДОНЕЦЬКИЙ, ОПИТНЕ та ГРАНІТНЕ – з мінометів калібру 120 мм.

– з мінометів калібру 120 мм. ШИРОКИНЕ – з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

“Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

“Також, від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку, лінії електропередач, газогін та зруйновано два приватні будинки в СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт ВРУБІВКА та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок”, – інформують у штабі.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

За поточну добу станом на 7:00 з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, чотири з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

БОЛОТЕНЕ та НОВОГНАТІВКУ – з артилерії калібру 122 мм.

– з артилерії калібру 122 мм. Двічі СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

– з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів. ЧЕРМАЛИК – з автоматичних станкових гранатометів.

– з автоматичних станкових гранатометів. ШУМИ – з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога цього дня немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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