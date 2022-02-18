На фронті за добу – 60 обстрілів, є постраждалі серед цивільних і військових

Упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
За даними “Новинарні“, це найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2018 року. Тобто за каденції президента Зеленського таке трапляється вперше.
Російсько-окупаційні війська вчора обстріляли такі позиції й населені пункти:
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
“Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний”, – йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.
“Також, від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку, лінії електропередач, газогін та зруйновано два приватні будинки в СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт ВРУБІВКА та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок”, – інформують у штабі.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
За поточну добу станом на 7:00 з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, чотири з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога цього дня немає.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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