Російські окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. ФОТО, ВІДЕО

Вранці російські окупанти відкрили вогонь із важкої артилерії по Станиці Луганській, один із снарядів влучив у будівлю дитячого садочка. Унаслідок події постраждали три людини.
Про це в четвер, 17 лютого, інформує Суспільне.
“Сторож, праля та помічниця вихователя отримали контузії. Їх доправили до лікарні, люди перебувають у шоковому стані. Серед дітей поранених і травмованих немає. Бо снаряд влучив у музичну залу, де не проходили заняття”, – повідомив голова Станично-Луганської селищної ВЦА Альберт Зінченко.
Зараз усіх дітей, які відвідують заклад, забрали батьки.
Також Зінченко зазначив, що Українська сторона зробила запит на режим “тиші”, але відповіді від окупантів не отримала.
У пресцентрі ООС додали, що окупанти застосували важке артилерійське озброєння.
“Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття”, – йдеться в повідомленні.
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