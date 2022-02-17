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Російські окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. ФОТО, ВІДЕО

17/02/2022 10:37

Вранці російські окупанти відкрили вогонь із важкої артилерії по Станиці Луганській, один із снарядів влучив у будівлю дитячого садочка. Унаслідок події постраждали три людини.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує Суспільне.

“Сторож, праля та помічниця вихователя отримали контузії. Їх доправили до лікарні, люди перебувають у шоковому стані. Серед дітей поранених і травмованих немає. Бо снаряд влучив у музичну залу, де не проходили заняття”, – повідомив голова Станично-Луганської селищної ВЦА Альберт Зінченко.

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Фото: пресслужба ОТУ "Північ"

Зараз усіх дітей, які відвідують заклад, забрали батьки.

Також Зінченко зазначив, що Українська сторона зробила запит на режим “тиші”, але відповіді від окупантів не отримала.

У пресцентрі ООС додали, що окупанти застосували важке артилерійське озброєння.

“Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття”, – йдеться в повідомленні.

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