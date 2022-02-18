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Україна не планує наступальної операції на Донбасі, – Залужний

18/02/2022 18:33

Україна не планує наступальної операції на Донбасі, бо це повʼязане з небезпекою для життя цивільного населення.

Як передає “Новинарня“, про це в п’ятницю, 18 лютого, заявив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

“Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ. Вкотре повторюю – військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій – політико-дипломатичний”, – ідеться у зверненні Головнокомандувача.

“Україна була і є відданою принципам і нормам міжнародного права та людської моралі. Для нас, на відміну від окупантів, життя наших українських громадян на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю.

Навіть у ці дні, коли бойовики здійснюють численні порушення режиму припинення вогню, ми відповідаємо тільки у випадку загрози життю особового складу чи цивільних мешканців. Ми не піддаємося на провокації. Ми не стріляємо по житловим районам, де бойовики цинічно розмістили свої позиції”, – сказав Залужний.

Також Головнокомандувач Збройних сил звернувся до мешканців ОРДЛО і закликав їх не вірити брехні окупаційної влади.

“Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття.
Інформація про диверсійні групи зі складу Об’єднаних сил, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах в Горлівці, взагалі не відповідає дійсності. Ми об’єктивно не зможемо спростовувати всі фейки, які в геометричній прогресії в ці напружені дні сіє ворожа пропаганда, тому я закликаю всіх вірити тільки офіційним джерелам інформації і вірити в Збройні сили України”, – наголосив він.

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