РосЗМІ поширили фейк про “невдалу диверсію ЗСУ” на хімзаводі в Горлівці

Завод концерну "Стирол" у Горлівці до окупації. Фото: himprom.ua

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Російські та сепаратистські медіа поширюють фейкову інформацію про нібито спробу диверсії на хімічному підприємстві в окупованій Горлівці на Донеччині у виконанні українських військ.

Як передає “Новинарня“, у п’ятницю, 18 лютого, про це зокрема повідомило російське урядове інформагентство ТАСС.

У стрічці ТАСС о 14:00 з’явилося повідомлення про те, буцімто “при спробі проникнення в ДНР диверсійних груп ЗСУ були вбиті двоє чоловіків із їхнього складу”. При цьому представники угруповання “ДНР” заявили про “запобігання підриву ємності з хлором на очисних спорудах у районі Горлівки”, “була спроба підірвати ємність для зберігання аміаку на заводі “Стирол” у Горлівці”.

Для повноти картинки “диверсії” російська пропаганда застосувала вже звичний прийом – вказала, нібито диверсанти, які проривалися до хімоб’єктів на території ОРДО, говорили польською мовою.

У пресцентрі командування ООС не підтверджують наявність втрат з українського боку станом на 14:00 18 лютого.

“Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”, – заявили в штабі ООС.

Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомило, що підрозділи ОС “неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант”.

У штабі ООС у зведенні станом на 14:00 заявили про 45 порушень режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 34 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків”, – наголосили в пресцентрі командування операції Об’єднаних сил.