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Росія може інсценувати хімічну атаку під чужим прапором, – ЗМІ

18/02/2022 09:46

Оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною було навмисними хитрощами, щоб замаскувати свої справжні наміри – розвіддані свідчать, що РФ може під чужим прапором здійснити хімічну атаку.

Про це пише видання Washington Post з посиланням на чотирьох чиновників.

Зокрема, американський чиновник заявив, що Вашингтон отримав “достовірну інформацію про те, що заяви Росії можуть бути частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб ввести США в оману”.
Двоє інших офіційних осіб США та один європейський чиновник незалежно один від одного підтвердили, що вони знайомі з розвідданими. Усі чотири чиновники говорили на умовах анонімності.

Двоє офіційних осіб США заявили, що є додаткові розвіддані, які вказують на те, що Росія під чужим прапором використовуватиме хімічну речовину, яка знерухомить мирних жителів, а потім використає трупи, щоб створити враження, що українці отруїли газом і вбили мирних жителів. Один із чиновників сказав, що вина може бути покладена і на американців.

Офіційним особам США ще належить надати більшу частину доказів, що лежать в основі їх тверджень про пересування військ або операції під чужим прапором.

Виступаючи в Раді Безпеки ООН у четвер, держсекретар Ентоні Блінкен перерахував можливості, які Росія може використати як приводи для втручання, включаючи організацію атаки з використанням хімічної зброї. Блінкен сказав, що потенційні російські дії під чужим прапором можуть включати “сфабрикований так званий терористичний акт на території Росії”, фальшиву масову могилу, інсценовану атаку безпілотників на цивільних осіб або “фальшиву, навіть справжню атаку із застосуванням хімічної зброї”.

Що передувало: 17 лютого Сполучені Штати повідомили, що Росія збільшила кількість військових біля кордонів України на 7 тисяч, незважаючи на заяви Кремля про відведення військ.

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