Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, – CNN

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Росія готується провести спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоби створити привід для вторгнення.

Про це заявив американський радник із національної безпеки Джейк Салліван в п’ятницю, 14 січня, повідомляє CNN.

За словами Саллівана, США володіють інформацією, яка вказує на те, що Росія вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації.

США також мають докази того, що бойовики на Донбасі навчені веденню бойових дій у міських умовах та використанню вибухових речовин для проведення актів саботажу.

“Наша розвідувальна спільнота отримала інформацію про те, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення”, — сказав Салліван.

Чиновник також наголосив, що Росія готується повторити сценарій 2014 року.

“Ми бачили цю п’єсу у 2014 році. Вони знову готують цю п’єсу, і в нас буде, адміністрація матиме додаткові подробиці, про які ми розповімо через 24 години”, — підсумував він.

Раніше Салліван стверджував, що приводом для вторгнення може стати “спроба перевороту в Україні”.

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