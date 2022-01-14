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ЦРУ взялося навчати українських військових перед вторгненням РФ, – ЗМІ

14/01/2022 17:00

Центральне розвідувальне управління США курує секретну програму навчання бійців українських Сил спеціальних операцій та інших спецпідрозділів напередодні ймовірного  російського вторгнення.

Таку інформацію озвучив кореспондент Yahoo News з національної безпеки Зак Дорфман.

За його словами, про секретну програму підготовки українських спецпризначенців розповіли джерела серед колишніх співробітників розвідки і національної безпеки США. Співрозмовники журналіста відзначили, що її реалізація почалася в 2015 році. Навчання проходить на закритому об’єкті на півдні Сполучених Штатів.

“Програму запустила адміністрація експрезидента США Барака Обами, а при Дональді Трампі її розширили. При чинному главі держави Джо Байдені програму доповнили”, – пише видання.

Джерела Дорфмана вважають, що навчені ЦРУ підрозділи спеціального призначення можуть зіграти вирішальну роль у разі ймовірного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомили джерела журналіста, в 2015 році співробітники ЦРУ почали виїжджати в район проведенн операції Об’єднаних сил для консультації та навчання українських військових.

Ці тренінги включали в себе:

  • поводження з вогнепальною зброєю;
  • способи маскування;
  • орієнтування на місцевості;
  • прикриття і переміщення;
  • розвідку і ряд інших елементів.

За словами одного зі співрозмовників, навчання включало в себе елементи тактичних дій, які повинні зміцнити здатність України у відбитті агресії Росії.

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