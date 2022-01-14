ЦРУ взялося навчати українських військових перед вторгненням РФ, – ЗМІ

Центральне розвідувальне управління США курує секретну програму навчання бійців українських Сил спеціальних операцій та інших спецпідрозділів напередодні ймовірного російського вторгнення.
Таку інформацію озвучив кореспондент Yahoo News з національної безпеки Зак Дорфман.
За його словами, про секретну програму підготовки українських спецпризначенців розповіли джерела серед колишніх співробітників розвідки і національної безпеки США. Співрозмовники журналіста відзначили, що її реалізація почалася в 2015 році. Навчання проходить на закритому об’єкті на півдні Сполучених Штатів.
“Програму запустила адміністрація експрезидента США Барака Обами, а при Дональді Трампі її розширили. При чинному главі держави Джо Байдені програму доповнили”, – пише видання.
Джерела Дорфмана вважають, що навчені ЦРУ підрозділи спеціального призначення можуть зіграти вирішальну роль у разі ймовірного вторгнення Росії в Україну.
Як повідомили джерела журналіста, в 2015 році співробітники ЦРУ почали виїжджати в район проведенн операції Об’єднаних сил для консультації та навчання українських військових.
Ці тренінги включали в себе:
За словами одного зі співрозмовників, навчання включало в себе елементи тактичних дій, які повинні зміцнити здатність України у відбитті агресії Росії.
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