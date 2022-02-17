Головком Залужний видав заяву з приводу очікуваних провокацій ворога з інсценуванням наступу ЗСУ

Валерій Залужний. Фото пресслужби ГШ ЗСУ

Збройні сили України не планують наступальної операції на територію окупованих РФ районів Донбасу, попри провокаційні повідомлення бойовиків про евакуацію мирних мешканців із їхнього боку.

Як передає “Новинарня“, про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний в офіційній заяві, поширеній увечері в четвер, 17 лютого.

“За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням.

Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер”, – заявив генерал Залужний.

“Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація.

Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією”, – сказано також у заяві.

За словами головкома, українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку провокацій іншою стороною.

Залужний нагадав, що станом на 19-ту годину доби 17 лютого з боку російських окупаційних військ було зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. (Станом на 22:00 – уже 50 порушень – “Н”).

“Противник здійснив прицільні обстріли об’єктів соціальної інфраструктури, поранень зазнали двоє цивільних осіб. При цьому, використовуючи дезінформацію та пропаганду, російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів Збройні Сили України”, – наголосив Залужний.

“Грубі порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, що мали місце протягом поточної доби, повинні бути розслідувані. Це дасть змогу в майбутньому діяти більш ефективно з метою підтримання режиму припинення вогню”, – зазначив головком.

“Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора ТКГ від ОБСЄ щодо невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню, які відбувалися впродовж 17 лютого”, – додав головнокомандувач ЗСУ.

Варто зазначити, при цьому в заяві Залужного не йдеться про вогонь у відповідь. (Речник штабу ООС раніше цього дня заявляв, що “українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців”).

Як інформувала “Новинарня“, 17 лютого вже до 16:00 зі штабу ООС повідомили про 40 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ в ОРДЛО, переважно з важкої артилерії, як на Луганському, так і на Донецькому напрямках. Це “найгарячіший” день на фронті з 2018 року.

Уранці бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, однак ворожа пропаганда заявляла, нібито це ЗСУ “розбомбили” дитсадок “на території ЛНР”.

Також з ОРДЛО і РФ заявляли, нібито це Україна почала масовані обстріли зранку 17 лютого.

Західні партнери України і надалі попереджають про ймовірний наступ ЗС РФ найближчими днями після “провокації під чужим прапором”.

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