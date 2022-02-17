Ще гарячіше: з початку доби вже 40 ворожих обстрілів, – ООС

Станом на 16-ту годину від початку доби 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже 39 порушень режиму припинення вогню, 30 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.
За висновком “Новинарні“, це найбільше кількість “важких” обстрілів на фронті від 2019 року.
Показово, що вперше за довгий час окупанти застосували танк (біля Троїцького на Луганщині).
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.
Також сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитсадка та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.
Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт ВРУБІВКА та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.
“Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”, – заявили в штабі ООС.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – ідеться у зведенні.
Нагадаємо, на 16 лютого деякі західні ЗМІ з посиланням на розвідку США анонсували початок масштабного наступу військ РФ на територію України.
При цьому командувач ОТУ “Північ” Дмитро Красильников в інтерв’ю “Новинарні” заявив, що найвища ймовірність вторгнення росіян – з боку ОРДЛО.
Як інформувала “Новинарня“, 17 лютого президент Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Донеччині.
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