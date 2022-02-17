Ще гарячіше: з початку доби вже 40 ворожих обстрілів, – ООС

Бойовий медик ЗСУ на позиціях. Фото: Настя Федченко / Новинарня

Станом на 16-ту годину від початку доби 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже 39 порушень режиму припинення вогню, 30 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

За висновком “Новинарні“, це найбільше кількість “важких” обстрілів на фронті від 2019 року.

Показово, що вперше за довгий час окупанти застосували танк (біля Троїцького на Луганщині).

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

НОВОТОШКІВСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

ВОДЯНЕ – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів;

ТРУДІВСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм;

СТАРОГНАТІВКУ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

СТАРИЙ АЙДАР та МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм;

ПІВДЕННЕ й МАЙОРСЬК – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

ЛОБАЧЕВЕ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ – з протитанкових ракетних комплексів;

ЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

МАР’ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

СВІТЛОДАРСЬК – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів;

ТРОЇЦЬКЕ – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

ПОПАСНУ – зі станкових протитанкових гранатометів;

ЗАЙЦЕВЕ – з автоматичних станкових гранатометів;

АВДІЇВКУ, ШУМИ, ТРАВНЕВЕ, НЕВЕЛЬСЬКЕ та ДОНЕЦЬКИЙ – з мінометів калібру 120 мм;

НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 152 мм;

СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів;

ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів;

ГОЛЬМІВСЬКИЙ – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів;

ХРЯЩІВКУ – з артилерії калібру 122 мм;

СИЗЕ – з артилерії калібру 122 мм;

ОПИТНЕ – з мінометів калібру 120 мм.

Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої важкості, травмованого – задовільний.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Також сьогодні від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитсадка та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт ВРУБІВКА та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.

“Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”, – заявили в штабі ООС.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – ідеться у зведенні.

Нагадаємо, на 16 лютого деякі західні ЗМІ з посиланням на розвідку США анонсували початок масштабного наступу військ РФ на територію України.

При цьому командувач ОТУ “Північ” Дмитро Красильников в інтерв’ю “Новинарні” заявив, що найвища ймовірність вторгнення росіян – з боку ОРДЛО.

Як інформувала “Новинарня“, 17 лютого президент Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Донеччині.

Читайте також:

“Хай ворог боїться”.

Репортаж “Новинарні” з позицій ЗСУ на танконебезпечному напрямку в день, коли очікувалося вторгнення