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Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Донеччині

17/02/2022 16:35

У Донецькій області президент Володимир Зеленський відвідав позиції військовослужбовців Збройних сил України на передній лінії оборони.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує пресслужба глави держави.

Зеленський оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомети М141.

Він також оглянув передові позиції та ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм подарунки.

Фото: пресслужба ОП

“Пишаюся вашим героїзмом. Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників”, – наголосив він.

Крім того, глава держави пообідав із військовими, повідомила пресслужба ОП.

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