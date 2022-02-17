Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Донеччині

У Донецькій області президент Володимир Зеленський відвідав позиції військовослужбовців Збройних сил України на передній лінії оборони.
Про це в четвер, 17 лютого, інформує пресслужба глави держави.
Зеленський оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомети М141.
Він також оглянув передові позиції та ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.
Президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм подарунки.
“Пишаюся вашим героїзмом. Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників”, – наголосив він.
Крім того, глава держави пообідав із військовими, повідомила пресслужба ОП.
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