Командувач ОТУ “Північ”: Найімовірніший напрямок наступу Росії – саме з боку ОРДЛО

Бригадний генерал Дмитро Красильников. Фото: Настя Федченко / Новинарня

Найбільш імовірним сценарієм великого наступу ЗС Росії на територію України є вторгнення з території непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей.

Таку думку в інтерв’ю “Новинарні” висловив бригадний генерал Дмитро Красильников – командувач оперативно-тактичного угруповання “Північ” у зоні ООС та заступник командувача ОК “Північ”.

“Найімовірніший напрямок наступу – саме з боку ОРДЛО”, – сказав він, відповідаючи на запитання про можливі сценарії вторгнення.

При цьому командувач “Півночі” зазначив: “Опрацьовуємо відбиття ймовірного застосування сил спецоперацій, авіаційного, ракетного удару з боку Російської Федерації. Зараз противник так накопичив війська, що ми маємо зважати на загрози з будь-якого напрямку нашого державного кордону, зокрема і з боку Республіки Білорусь”.

За його словами, Росія може вигадати будь-який привід для вторгнення в Україну: обстріляти власний прикордонний загін, як СРСР зробила 1939 року на межі з Фінляндією, влаштувати збройну провокацію на тимчасово окупованих територіях абощо.

“…Проти нас влаштовують провокації, стріляють у бік наших позицій. Вони намагаються зафільмувати вогонь з боку ЗС України заздалегідь підготовленими знімальними групами, в тому числі з Росії, й одразу ж викласти в ефір”, – сказав Красильников в інтерв’ю, яке вийшло на сайті “Новинарні” 16 лютого.

Також командувач ОТУ зазначив, що “російські журналісти не просто спотворюють інформацію, а перевертають її на 180 градусів”: коли обстріл вчиняли бойовики, в росЗМІ заявляють, що стріляли “незаконні озброєні формування України”.

“Ніщо так не заважає ворогу напасти, як готовність країни до відсічі”. Складемо цей іспит – матимемо право на існування”, – висловив переконання Дмитро Красильников.

Бригадний генерал наголосив, що українські війська “готові до будь-яких сценаріїв”.

“У нас достатньо техніки, є підтримка світової спільноти. Відбуваються тренування територіальної оборони. Особовий склад, який відслужив – постійно телефонують, питають, де збиратися, куди їхати, кажуть, що вже зібрали групу людей, готових будь-коли приєднатися до будь-якої частини”, – додав командувач ОТУ в Луганській області.

Як відомо, 17 лютого вже до 11:00 зі штабу ООС повідомили про 29 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, переважно з важкої артилерії, як на Луганському, так і на Донецькому напрямках. При цьому бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, однак ворожа пропаганда заявляла, нібито це ЗСУ “розбомбили” дитсадок “на території ЛНР”.

Читайте велике інтерв’ю “Новинарні“:

“Ми все одно переможемо”, – командир ОТУ “Північ” Дмитро Красильников

“Хай ворог боїться”.

Репортаж “Новинарні” з позицій ЗСУ на танконебезпечному напрямку в день, коли очікувалося вторгнення