Західні ЗМІ з посиланням на Байдена і ЦРУ “призначили” конкретну дату нападу Росії

Російський військовослужбовець. Фото: МО РФ

доповнено

Британське видання The Guardian увечері 11 лютого пише, що президент США Джо Байден нібито повідомив керівникам НАТО та Євросоюзу в телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати масштабне вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів.

За словами співрозмовників The Guardian у дипломатичних колах, Байден розповів про це після наради в оперативному штабі в Білому домі, де обговорювали останні розвіддані про нарощування російської військової могутності.

Водночас радник з національної безпеки США Джейк Салліван начебто заявив, що Штати не вірять, що Путін уже дав остаточний наказ про наступ.

“Я скажу, що те, як він нарощував свої сили та розставив їх, разом з іншими показниками, які ми зібрали за допомогою розвідки, дає нам зрозуміти, що існує дуже велика ймовірність того, що Росія вирішить діяти у військовому плані, і є підстави вважати, що це може статися в досить короткі терміни. Зараз ми не можемо точно визначити день і ми не можемо точно визначити годину, але ми можемо сказати, що є вірогідна перспектива того, що російські військові дії відбудуться навіть до закінчення Олімпіади”, – сказав Салліван.

Він знову закликав громадяни США, які все ще перебувають в Україні, виїхати в найближчі два дні.

Тим часом німецьке видання Spiegel із посиланням на дані ЦРУ та американських військових інформує, що спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу, 16 лютого.

За інформацією Spiegel, Центральне розвідувальне управління у п’ятницю повідомило про це федеральний уряд та інші держави НАТО.

Видання зазначає, що, за словами дипломатів і військових чиновників, Сполучені Штати надали багато деталей щодо цього. Були описані шляхи вторгнення РФ і подробиці про завдання окремих російських підрозділів.

“Звіти США були детальними і підкріплені багатьма джерелами”, – пише “Шпігель”.

Водночас, зазначає видання, не можна оцінити і передбачити неминучість нападу. Однак інсайдери також вважають можливим, що США свідомо поширюють таку інформацію, щоб перешкодити планам російської атаки.

На цьому тлі з’явилася інформація про те, що 11 лютого посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян із закликом “чим скоріше” виїхати за межі України. Невдовзі до них приєдналися Фінляндія, Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія та Австралія – вони теж радять своїм громадянам негайно залишити Україну через безпекову ситуацію.

Амбасада США зробила це ще раніше.

Передісторія

Наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

Однак 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України. Про це повідомили представників офіційного Києва під час їхнього візиту до Вашингтона.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право визначати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. США і НАТО відкинули російські вимоги щодо “гарантій безпеки”. Росіяни не погодилися на деескалацію біля кордонів України.

Також РФ висуває до України вимоги щодо прямих переговорів з ОРДЛО і реалізації “особливого статусу Донбасу”. Російська пропаганда говорить про нарощування українських військ нібито для вторгнення в ОРДЛО за сприяння Заходу.

На цьому тлі США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

З початку ескалації західні союзники прислали в Україну десятки літаків із летальною зброєю, боєприпасами для ЗСУ тощо.

У західних ЗМІ з посиланням на дані розвідки неодноразово з’являлися попередження про ймовірні дати і напрямки ударів РФ.

24 січня Держдепартамент США на тлі загрози масштабної військової агресії РФ зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу посольства в Києві. Надалі Велика Британія й Австралія також оголосили про евакуацію частини своїх працівників та їхніх родин із посольств у Києві. Водночас країни ЄС заявляли, що не бачать такої потреби.

Військово-політичне керівництво України багато разів заявляло, що страх нападу перебільшений. Експерти наводили конкретні аргументи про те, що накопичених сил РФ недостатньо для масштабного наступу.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

Читайте також:

Розвідка США отримала план можливого вторгнення Росії в Україну, – The Washington Post