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ГУР спростовує додаткове перекидання російських підрозділів до кордонів України

01/11/2021 17:55

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що наразі не зафіксовано додаткового перекидання російських підрозділів до кордонів нашої держави.

Такими є актуальні дані, якими володіє розвідвідомство станом на понеділок, 1 листопада.

“Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань”, – йдеться в повідомленні пресслужби МОУ.

Воєнна розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їх чисельності поблизу державного кордону України, наголосили у відомстві.

Раніше кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною. Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначає, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання “Захід-2021” півтора місяця тому.
Секретар РНБО України Олексій Данілов раніше заявляв, що після завершення навчань “Захід-2021” Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на полігонах вздовж українського кордону.
Про масштабну концентрацію російських військ на кордоні з Україною повідомлялося на початку квітня цього року. Україна і Захід тоді висловили глибоке занепокоєння такими маневрами, на що у Кремлі заявили, що вони нікому не загрожують.

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