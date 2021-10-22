Російські окупанти активізували мінування тилових районів на Донбасі, – ГУР

Фото: пресцентр ООС

Російсько-окупаційні війська активізували мінування тилових районів поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Про це в п’ятницю, 22 жовтня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Окупаційні війська продовжують нарощувати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Також вони відновлюють і обладнають нові позиції, в тому числі фейкові.

“У той же час окупанти активізували інженерні роботи і мінування ділянок місцевості в тилових районах недалеко від лінії зіткнення”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти розширюють межі районів для розміщення техніки і озброєнь, а також встановлює навколо них нові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями мін.

“Зазначені дії російських окупаційних військ створюють додаткову небезпеку для цивільного населення, що проживає на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях”, – йдеться в повідомленні.

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