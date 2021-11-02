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Politico оприлюднило фото, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні України

02/11/2021 10:07

Американське видання Politico опублікувало супутникові фотографії, зроблені в понеділок, 1 листопада, які підтверджують повідомлення про те, що Російська Федерація знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Як передає Politico, знімки були зроблені Maxar Technologies.

Зазначається, що фото показують скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом із наземними військами в районі російського міста Єльня, недалеко від кордону з Білоруссю.

Фото показує військові намети і адміністративний район у Єльні (РФ). Джерело: Politico

У райони навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України, була переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.

У цьому районі також було помічено елементи 1-ї гвардійської танкової армії.

На знімку видно самохідну артилерійську установку та інше обладнання в Єльні (РФ). Джерело: Politico

Підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.

Раніше кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною.
Це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання “Захід-2021” півтора місяця тому.
Секретар РНБО України Олексій Данілов раніше заявляв, що після завершення навчань “Захід-2021” Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на полігонах вздовж українського кордону.

Про масштабну концентрацію російських військ на кордоні з Україною повідомлялося на початку квітня цього року. Україна і Захід тоді висловили глибоке занепокоєння такими маневрами, на що у Кремлі заявили, що вони нікому не загрожують.

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