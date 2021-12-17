“Не приймати Україну в Альянс” і “не розглядати РФ як противника”: Кремль оприлюднив свої вимоги до НАТО і США

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договорів зі США та НАТО про так звані “гарантії безпеки” та “заходи із забезпечення безпеки”, які Москва 15 грудня офіційно передала американській стороні.

Проєкти документів оприлюднено на сторінці МЗС РФ у фейсбуці.

“Договір” зі США складається із 8 статей, угода з НАТО – з 9 статей.

Зокрема, в одному з пунктів Росія пропонує державам НАТО взяти на себе зобов’язання “виключити подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав”.

Також Північноатлантичний Альянс має взяти на себе зобов’язання не розміщувати додаткові сили та озброєння за межами країн, що були членами НАТО станом на 27 травня 1997 року (тобто до вступу в Альянс держав Східної Європи), “крім виняткових випадків” – за згодою Росії та членів НАТО.

Окрім того, Росія пропонує відмовитись “від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії“.

Договір також передбачає, що учасники унеможливлюють розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування в районах, з яких вони здатні вражати цілі на території інших учасників.

І США, і Росія в разі підписання договору зобов’язуються “утриматися від польотів важких бомбардувальників” поза своїм повітряним простором та присутності бойових кораблів поза національними водами, звідки вони можуть вражати цілі на території іншої сторони.

Згідно з однією зі статей, учасники договору “підтверджують, що не розглядають одне одного як противників” та “підтримують діалог і здійснюють взаємодію з удосконалення механізмів запобігання інцидентам у відкритому морі й повітряному просторі над ним (передусім на Балтиці і в Чорноморському регіоні)”.

Для вирішення питань та врегулювання проблемних ситуацій пропонується застосовувати механізми термінових консультацій на дво- та багатосторонній основі, включаючи Раду Росія-НАТО. Для екстрених контактів РФ пропонує організувати “гарячі” телефонні лінії.

Як писала “Новинарня“, Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливий вступ України і Грузії, яку було дано на саміті у Бухаресті 2008 року.

Раніше президент Росії Путін назвав “неприйнятним” вступ України до НАТО.

Водночас президент США Джо Байден на переговорах із Путіним відкинув вимогу про гарантії невступу України до Альянсу.

У НАТО також заявляють, що Росія не має права голосу щодо членства України.

Наступний саміт НАТО, який буде присвячений реалізації концепції НАТО 2030 та адаптації Альянсу до сучасних викликів, відбудеться у Мадриді 29-30 червня 2022 року.

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