Росія вимагає від НАТО офіційно скасувати обіцянку щодо членства України

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Російська Федерація вимагає від Північноатлантичного альянсу офіційно відкликати обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на саміті 2008 року у Бухаресті.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у заяві на сайті міністерства закордонних справ РФ.

“У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що “Україна та Грузія стануть членами НАТО”, як таке, що суперечить зобов’язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – “не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших”, – йдеться у заяві.

Кремль також наполягає на юридичному закріпленні домовленості про нерозміщення США та іншими країнами НАТО ударних систем озброєнь, які “створюють загрозу Російській Федерації, на території сусідніх із нею країн, що як входять, так і не входять до Північноатлантичного альянсу”.

Крім того, Москва вимагає відведення районів оперативних навчань на узгоджену відстань від лінії зіткнення Росія-НАТО, погодження граничної дистанції зближення бойових кораблів та літаків для запобігання небезпечній військовій діяльності, насамперед – у балтійському та чорноморському регіонах, відновлення регулярного діалогу між оборонними відомствами по лінії Росія-США та Росія-НАТО.

Як писала “Новинарня“, раніше радник президента США Джейк Салліван запевнив, що Джо Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

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