Росії не можна давати право вирішувати щось у справах НАТО, – прем’єрка Естонії

Прем’єрка Естонії Кая Каллас вважає, що Російській Федерації не можна давати право вирішувати щось про те, кому бути членом НАТО, чи щодо оборони Альянсу.
Вона також підкреслила, що питання, пов’язані з європейською безпекою, повинні вирішуватися за участі всіх союзників.
Про це повідомляє естонський мовник ERR у четвер, 9 грудня.
“По-перше, Росії не можна ніколи давати право голосу щодо того, хто може або не може бути членом НАТО. По-друге, РФ не можна давати жодного права голосу щодо того, як НАТО має захищати свою територію. І по-третє – Європа та наші безпекові питання повинні обговорюватися за участі всіх союзників”, – заявила Каллас.
Вона додала, що хоче обговорити позицію уряду з президентом Аларом Карісом та колегами з балтійських країн.
“Ми усі знаємо, яким є план Росії. Її план – під тиском погроз і військової сили примусити Україну змінювати її рішення, примусити НАТО обирати певні шляхи. І, що найбільше турбує – Росія хоче поділити Європу на “сфери впливу”. Наївності у цих питаннях немає. Це неприйнятно, це неправильно з моральної точки зору, і Росії потрібно чітко казати про це”, – наголосила Кая Каллас.
Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністерка Естонії заявила, що союзники мають зробити все можливе, щоби запобігти подальшій ескалації на сході України.
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