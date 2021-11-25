Прем’єрка Естонії Каллас закликала запобігти подальшій російській агресії проти України

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Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що союзники мають зробити все можливе, щоби запобігти подальшій ескалації на сході України.

Про це вона заявила у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає “Європейська правда”.

Каллас і Макрон спільно наголосили, що уважно стежать за військовими маневрами Російської Федерації біля кордону з Україною.

“Зараз найважливіше зробити все, що в наших силах, щоби запобігти будь-якій військовій ескалації. З цією метою необхідно спільно вжити конкретних кроків, щоби відбити у Росії бажання до подальшої ескалації”, – сказала Каллас.

Прем’єр-міністерка Естонії також вказала, що немає жодних ознак згасання гібридної атаки на Білорусь на кордоні ЄС-НАТО, адже таке тривале протистояння відповідає інтересам режиму Лукашенка.

“Це допомагає відвернути увагу від жорстоких репресій і порушень прав людини, які тривають у Білорусі. Режим також жорстоко експлуатує людей, які прибули до Мінська, піддавшись на фальшиві обіцянки”, – заявила Каллас.

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