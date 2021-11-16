Естонія прокладе 130 км колючого дроту на кордоні з РФ

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Міністр оборони Естонії Калле Лаанет наказав прокласти 130 км колючого дроту вздовж кордону для підготовки до можливої ​​гібридної атаки.

Як передає “Новинарня” у вівторок, 16 листопада, про це йдеться у заяві на сайті МО Естонії.

“Сили оборони готові зробити свій внесок у встановлення загородження з колючого дроту з інженерним батальйоном, якщо це необхідно”, – сказав міністр.

Лаанет зазначив, що Білорусь продовжує свідомо нарощувати гібридну атаку на польсько-литовському кордоні, тому Естонія вживає необхідних заходів для захисту свого державного кордону.

“Окрім встановлення колючого дроту, ми готові негайно зробити свій внесок у захист кордону з Департаментом поліції та прикордонної охорони”, – додав міністр.

Йдеться про східний кордон із Російською Федерацією, адже Естонія не має кордону із Білоруссю.

Прем’єр-міністр Кая Каллас заявила, що на засідання комітету з нацбезпеки обговорювалося, як побудувати тимчасові бар’єри на східному кордоні і зробити це в терміновому порядку, пише “Європейська правда”.

“Ті частини кордону, які ще не охоплені прикордонним парканом, отримають тимчасові прикордонні бар’єри, поки кордон остаточно не буде побудовано”, – сказала очільниця уряду.

Довжина естонсько-російського кордону становить 338 кілометрів, з яких 76 кілометрів проходять річкою Нарва і 127 кілометрів – Чудським озером. Сухопутний кордон довжиною в 135 км проходить переважно важко прохідною місцевістю та в лісових районах.

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