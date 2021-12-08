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Байден відмовився йти на поступки Путінові щодо перспективи членства України в НАТО

08/12/2021 10:55

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час відеоконференції з американським лідером Джо Байденом отримав відмову у відповідь на вимогу щодо гарантій невступу України до Північно-Атлантичного альянсу.

Як передає “Європейська правда”, про це заявив безпековий радник президента Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі після завершення переговорів у вівторок, 7 грудня.

Вчора Путін знову висунув вимогу не приймати Україну й інших сусідів Росії до Альянсу, наголосивши саме на українському питанні. У Кремлі не уточнили, яку відповідь надав Байден.

Джейк Салліван, зі свого боку, заявив, що так само не хоче розкривати деталі висловлювань російської сторони, щоби зберегти можливість подальших відвертих розмов.

“Але я можу сказати чітко та прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок або зобов’язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають мати змогу вільно обирати, з ким (я яким геополітичним блоком, – “Н”) їм асоціюватися”, – наголосив безпековий радник Байдена.

Однак Білий дім дав згоду на переговори з командою Путіна про те, як зняти стурбованість РФ у зв’язку з можливим приєднанням України до Альянсу.

Водночас Путін заявив, що НАТО нібито робить “небезпечні спроби” освоєння української території.

“Переважне місце у розмові зайняла проблематика, пов’язана із внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей 2015 року, які є безальтернативною основою мирного врегулювання. Президент Росії на конкретних прикладах проілюстрував деструктивну лінію Києва, спрямовану на повний демонтаж Мінських угод та домовленостей, досягнутих у “нормандському форматі”, висловив серйозне занепокоєння з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу”, – йдеться в заяві, опублікованій на сайті Кремля.

Байден акцентував загрозливий характер пересування російських військ поблизу українських кордонів і конкретизував щодо санкційних заходів, які США та їхні союзники були б готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації.

Путін у відповідь наголосив, що не слід перекладати відповідальність на плечі Росії, адже “саме НАТО вживає небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал біля наших рубежів”.

“Тому Росія серйозно зацікавлена ​​в отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь”, – йдеться в повідомленні пресслужби президента РФ.

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