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Палата представників США схвалила оборонний бюджет із допомогою Україні на $300 млн

08/12/2021 10:20

Проєкт оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік передбачає виділення 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Йдеться, зокрема, про підтримку українських збройних сил.

Як інформує “Радіо Свобода” в середу, 8 грудня, крім того, 150 мільйонів доларів пропонують виділити на ініціативу гарантування безпеки Балтійського регіону.

Загальний розмір оборонного бюджету складатиме 770 мільярдів доларів.

За документ у вівторок, 7 грудня, проголосувала Палата представників. Цього тижня його розглянуть у Сенаті.

Текст документу опублікували 7 грудня, після того, як президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін протягом двох годин обговорювали по відеозв’язку ситуацію довкола України та інші спірні питання.

Як пише “Голос Америки”, оборонний бюджет зазвичай ухвалюють за підтримки обох партій.

За цим уважно спостерігають представники оборонної галузі та інших зацікавлених сторін, бо це один із небагатьох основних законодавчих актів, які щороку стають законами, а також тому, що зазвичай до оборонного бюджету закладається безліч статей видатків.

У фінальний текст законопроєкту не було внесене положення, яке зобов’язує президента США Джо Байдена запровадити санкції проти трубопроводу “Північний потік-2” вартістю 11 мільярдів доларів, призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини.

Республіканці наполягали на тому, щоби цей захід був внесений у текст NDAA, стверджуючи, що трубопровід завдасть шкоди європейським союзникам.

Документ, схвалений Палатою представників, має також розглянути Сенат і підписати президент США, щоби він став законом.

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