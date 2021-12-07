США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо “Північного потоку-2”

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Сполучені Штати Америки забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо газопроводу “Північний потік-2”.

Про це у вівторок, 7 грудня, інформує “24 канал” із посиланням на пресслужбу комітету Палати представників США.

“Ми раді оголосити, що дійшли двопартійної, двопалатної угоди щодо закону про державну оборону цього року (оборонного бюджету, – “Н”)”, – йдеться в повідомленні комітету.

У документі також більше немає й заборони на придбання представниками США боргових зобов’язань Російської Федерації.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що перша нитка “Північний потік-2” заповнена технічним газом і готова до початку транспортування.

Хоча газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до весни 2022 року.

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