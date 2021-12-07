Байден пригрозив Путінові новими санкціями США й союзників у разі військової ескалації, – Білий дім

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Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час розмови з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що США та союзники країни дадуть відповідь серйозними економічними санкціями та іншими заходами у разі військової ескалації на кордоні України.

Про це у вівторок, 7 грудня, інформує пресслужба Білого дому.

Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських країн щодо стягнення сил Росії до українських кордонів.

Президент США підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії.

Окрім України президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, проблему хакерських атак та програм-вимагачів, а також спільну роботу над регіональними проблемами, зокрема щодо Ірану.

Президенти США та Росії сьогодні понад дві години спілкувалися по відеозвʼязку.

Розмова відбулася на тлі різкого загострення напруженості довкола України. Держави Заходу та Київ вважають, що Москва може готувати нове збройне вторгнення до України.

Володимир Путін перебував у своїй резиденції в Сочі, Джо Байден – у ситуаційній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Розмова розпочалася близько 17-ї години за київським часом.

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