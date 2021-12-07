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Лідер республіканців у Сенаті США закликав Байдена постачати Україні усю необхідну для захисту зброю

07/12/2021 12:48

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що президент США Джо Байден повинен постачати Україні “усяку зброю, яка, вони вважають, їм потрібна”, щоб захистити себе від потенційного російського вторгнення.

Про це пише Bloomberg у вівторок, 7 грудня.

Заява Макконнелла пролунала в понеділок напередодні відеоконференції між Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним щодо зростання військової присутності Росії на українському кордоні.

Макконнелл закликав Байдена постачати українцям будь-яку зброю, яка їм може знадобитися, окрім переважно оборонної зброї, яку постачали США в минулому.

“І хоча Україна не входить до НАТО, усі наші союзники по НАТО повністю злякані російськими військами на кордоні України”, – сказав він.

За даними Державного департаменту, США надали Україні понад $4,6 мільярда допомоги з 2014 року. У березні США оголосили про оборонний пакет у розмірі $125 мільйонів для України.

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