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У разі посилення агресії щодо України нові санкції ізолюють Росію від світу, – Нуланд

08/12/2021 09:05

Нові санкції проти Російської Федерації в разі її подальшої агресії щодо України будуть надзвичайно серйозними й ізолюють росіян від світу.

Про це у вівторок, 7 грудня, заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час слухань щодо Росії в комітеті Сенату з питань міжнародних відносин, передає “Укрінформ”.

“Ми чітко дали зрозуміти, що початкові санкції у відповідь на будь-які подальші агресивні дії щодо України будуть надзвичайно серйозними й ізолюють Росії, російський бізнес і росіян”, – сказала вона.

Нуланд наголосила, що президент Джо Байден доніс це президентові РФ Володимиру Путіну під час розмови по відеозв’язку, попередивши його про серйозні втрати й наслідки в разі агресії проти України.

“Президент сказав йому: це відрізнятиметься від того, що було у 2014 році”, – додала Нуланд.

Вона також зазначила, що є план на випадок агресії – “заходи першого дня, заходи п’ятого дня, заходи десятого дня”.

За словами Нуланд, Байден “абсолютно ясно сказав президенту Путіну”, що питання про вступ до НАТО вирішує Альянс і країни-кандидати.

“Жодна інша зовнішня сила не матиме права вето чи голосу при ухваленні цих рішень”, – вказала вона.

Нуланд також зауважила, що просування проєкту “Північний потік-2” жодним чином не впливатиме на рішення Путіна щодо подальшої агресії проти України. Головну роль тут, як вона вважає, відіграє його “жаль” з приводу розпаду Радянського Союзу і твердження про те українці та росіяни “один народ”.

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