НАТО оприлюднило жорстку заяву щодо Росії та наголосило на праві України визначати свою політику

Північноатлантична рада попередила Росію про наслідки у разі агресії проти України і поклала на неї відповідальність за нинішню напругу.
У НАТО також наголошують, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.
Як інформує “Європейська правда”, відповідну заяву було опубліковано в четвер, 16 грудня.
“Ми серйозно стурбовані значним, неспровокованим і невиправданим нарощуванням Росією сил біля кордонів України останніми місяцями, та відкидаємо неправдиві заяви РФ про нібито провокації з боку України й НАТО”, – йдеться у документі.
Країни-члени закликали Росію до негайної деескалації, прозорості у її військових маневрах та використання дипломатичних каналів.
“Ми серйозно оцінюємо наслідки нинішньої ситуації на безпеку Альянсу. Ми завжди будемо рішуче реагувати на будь-яке погіршення нашої безпекової ситуації, у тому числі шляхом посилення нашої колективної оборони, якщо це буде необхідно. НАТО вживатиме усіх необхідних заходів задля безпеки й оборони усіх союзників НАТО”, – наголошує Північноатлантична рада.
Країни Альянсу підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах і закликали Росію відвести війська від її кордонів.
“Будь-яка подальша агресія проти України буде мати масштабні наслідки і коштуватиме дорого… Ми підтримуємо право усіх країн визначати власне майбутнє і свою зовнішню політику без зовнішнього втручання. Відносини НАТО з Україною – це питання, що стосується виключно України і 30 союзників”, – наголосила Північноатлантична рада.
У заяві додають, що Альянс готовий до змістовного діалогу з Росією і повторили запрошення на зустріч Ради НАТО-Росія.
“Ми обізнані із нещодавніми пропозиції Росії щодо безпеки у Європі. Ми чітко кажемо, що будь-який діалог із Росією має відбуватися на принципах взаємності, враховувати занепокоєння НАТО діями РФ, ґрунтуватися на фундаментальних принципах і засадничих документах щодо європейської безпеки і проходити у консультаціях з європейськими партнерами НАТО. Якщо Росія зробить конкретні кроки для послаблення напруги, ми готові працювати над заходами для розбудови довіри. ОБСЄ також є відповідним майданчиком для цього”, – зазначають у комюніке.
Як писала “Новинарня“, Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливий вступ України і Грузії, яку було дано на саміті у Бухаресті 2008 року.
Раніше президент Росії Путін назвав “неприйнятним” вступ України до НАТО.
Водночас президент США Джо Байден на переговорах із Путіним відкинув вимогу про гарантії невступу України до Альянсу.
У НАТО також заявляють, що Росія не має права голосу щодо членства України.
Наступний саміт НАТО, який буде присвячений реалізації концепції НАТО 2030 та адаптації Альянсу до сучасних викликів, відбудеться у Мадриді 29-30 червня 2022 року.
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