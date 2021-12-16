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Росія каже, що готова до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні

16/12/2021 15:11

Речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про готовність РФ до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній державі.

Про це пише “Інтерфакс” у четвер, 16 грудня.

За словами Пєскова, у середу, 15 грудня, помічник президента Росії Юрій Ушаков під час розмови з радником президента США Джейком Салліваном обговорив проєкти двох документів щодо гарантій безпеки, яких вимагає РФ і які передбачають заборону на вступ України до НАТО.

“Ушаков дав роз’яснення щодо проектів двох документів – договору та угоди – щодо гарантій безпеки, які були вчора дипканалами у МЗС передані американській стороні. І що дуже важливо, Ушаков довів до Саллівана тезу про нашу готовність негайно розпочати переговори щодо проектів цих документів”, – сказав він.

“Відповідно до ухваленого рішення заступник міністра закордонних справ [Сергій] Рябков, який вестиме ці переговори разом з різними профільними експертами, буде готовий у будь-який момент вилетіти в будь-яку нейтральну країну для початку таких переговорів”, – додав Пєсков.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін на початку грудня закликав НАТО та США до негайних переговорів про гарантії безпеки для Росії. Він наголосив, що подальше розширення НАТО на схід, а також розміщення в Україні та інших сусідніх із РФ державах систем озброєнь має бути виключено.
Кремль і раніше вимагав від НАТО гарантій безпеки, наполягаючи, зокрема, на неприпустимості прийому України та Грузії до складу НАТО. Нині питання вступу України і Грузії до альянсу не стоїть, проте Україна дуже тісно співпрацює із Заходом, особливо зі США і Великобританією.

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