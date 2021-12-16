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Росія підштовхнула Україну в НАТО, – Зеленський під час зустрічі зі Столтенбергом

16/12/2021 13:50

Президент Володимир Зеленський розраховує, що країни-члени НАТО у питанні євроатлантичних перспектив України відштовхуватимуться від позиції та вибору українського народу, не піддаючись на погрози та якісь “червоні лінії” інших держав.

Про це Володимир Зеленський розповів представникам ЗМІ за результатами переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі в четвер, 16 грудня.

Зі слів Зеленського, він провів із генсеком “змістовні консультації щодо напрямів посилення взаємодії між Україною та НАТО” з урахуванням сучасних дуже небезпечних викликів.

Президент констатував, що ситуація в тимчасово окупованому Криму, на Донбасі, навколо українських кордонів та в Чорному й Азовському морях – це гібридні елементи, які російська сторона використовує для шантажу й тиску на Українську державу та демократію. Також з метою дестабілізації ситуації в регіоні штучно створюється «криза мігрантів», енергетична криза, поширюється дезінформація, здійснюються кібератаки.

“Це – елементи загального сценарію з дестабілізації безпекової ситуації в регіоні, Україні та Європі в цілому. Їхня мета – дестабілізувати ситуацію на кордонах з НАТО, створити в суспільствах наратив щодо слабкості союзників, заблокувати євроатлантичну інтеграцію України”, – цитує Зеленського його пресслужба.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, Володимир Зеленський зауважив, що впродовж багатьох років в Україні підтримка членства в НАТО серед громадян зберігалася на рівні 50%, але вона значно зросла після початку війни у 2014 році й окупації Росією півострова Крим.

“Я вважаю, що в принципі Росія підштовхнула Україну в НАТО. Я вважаю, що сьогодні Росія “прокладає” той складний шлях України в НАТО”, – сказав президент.

Глава держави висловив подяку за те, що у Брюссельському комюніке (червень 2021 року) країни Альянсу заявили, що твердо підтримують право України самостійно визначати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання.

“Я дуже вдячний за чіткий сигнал: питання членства України в НАТО – це питання відносин України та Альянсу. І це точно не має бути вибір будь-якої держави в будь-якій частині світу. Щиро сподіваюся, що й надалі країни Альянсу виходитимуть саме з цих позицій, не піддаючись на погрози та будь-які «червоні лінії», які малюють інші сторони”, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України також нагадав, що наступного року минає 25 років від укладення Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, підписаної в Мадриді. У цьому контексті саміт НАТО, який у червні 2022 року також відбудеться в Мадриді, Володимир Зеленський назвав «вікном можливостей».

Зі свого боку Єнс Столтенберг наголосив, що Росія має повернутися до дипломатії й деескалації ситуації, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

“Рішення, чи Україна може приєднатися до НАТО, буде ухвалюватися тільки Україною і тридцятьма членами Альянсу”, – зазначив Генеральний секретар НАТО.

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