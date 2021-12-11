Столтенберг відкинув вимогу Росії щодо нечленства України в НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Chechenews

Жодна інша держава, крім самої України, не може вирішувати, чи хоче вона бути членом НАТО, незважаючи на заперечення Російської Федерації.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі у п’ятницю, 10 грудня, інформує “Європейська правда”.

Він коментував заклик Росії до НАТО скасувати обіцянку 2008 року щодо членства України в Альянсі.

“Ми не можемо погодитися з тим, що Росія намагається відновити систему, де великі держави, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони можуть контролювати або вирішувати, що можуть робити інші члени. Отже, це коротка відповідь.

Ми збираємося сісти, поговорити з Росією, але не йти на компроміс щодо права кожної нації в Європі обирати свій шлях”, – заявив Столтенберг.

Він додав, що рішення щодо відносин НАТО з Україною ухвалюватимуть 30 союзників НАТО та Україна і ніхто інший.

Як писала “Новинарня“, раніше радник президента США Джейк Салліван запевнив, що Джо Байден не робив жодних поступок чи зобов’язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну й інших сусідів РФ до Альянсу, та наполягав, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси.

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