“Дзеркальне вторгнення”: московська пропаганда анонсує наступ ЗСУ на Донбасі. Якби ж то

У той час, коли в Україні та на Заході говорять про зростання загрози масштабного вторгнення військ РФ, російська пропаганда нагнітає істерію навколо підготовки нібито наступу Збройних сил України на територію непідконтрольних районів Донецької і Луганської областей. Саме цим у Москві та в ОРДЛО пояснюють постачання зброї Києву партнерами по НАТО.

Ударом на “угар”

Як передає “Новинарня“, про підготовку наступу ЗСУ зокрема йшлося в сюжеті програми “Весті” центрального каналу “Россия 1” у вечірній праймтайм 26 січня.

“…Там (в “ДНР/ЛНР”) попередили Київ, що підготували контрзаходи на випадок українського наступу та закликали ЗСУ відмовитись від завідомо безуспішної агресії. А про те, що вона дуже ймовірна, свідчать дані розвідки “ДНР”. До лінії зіткнення доставляють боєприпаси, військові шпиталі готуються до прийому поранених, а націоналісти вербують добровольців. Українські військові сьогодні офіційно повідомили, що провели біля лінії зіткнення тренування артилерії. Ситуація на Донбасі стає дедалі небезпечнішою…” – сказав ведучий у студії Ернест Мацкявічус.

Пропаганда РФ припускає, що Україна може почати наступ на Петровський район Донецька із напрямку міста Мар’їнка, де стоять військові ЗСУ і звідки роблять репортажі українські тележурналісти (по “Вести” показали уривок пересічного репортажу “ТСН” із позицій підрозділу ЗС України).

Відео:

Російський репортер Григорій Вдовін говорить про “тривожне очікування” на позиціях так званої “народної міліції ДНР” у Донецьку.

Пропаганда РФ заявляє про такі чинники ескалації з українського боку, як нібито “концентрація артилерії, важкої техніки на передовій, підвезення пального і боєприпасів, а також вербування націоналістів”.

Представник так званого “УНМ ДНР” (де-факто – окупаційні війська 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донеччині) Едуард Басурін визнав, що на ділянці фронту під Мар’їнкою зберігається “тиша”, але в цій тиші “чути накопичення української техніки”, “і так відбувається по всій лінії зіткнення”.

“Оце все разом наводить на думку, що противник до чогось готується”, – сказав Басурін.

Репортер розповів, що “погода в ці дні на Донбасі стоїть морозна, і це, за повідомленнями західної преси, вирішальний фактор у наступі [РФ], який уже оголосили неминучим. Хоча з іншого боку лінії розмежування все виглядає з точністю до навпаки“.

“…Враховуючи градус мілітаристського угару, що дедалі зростає, з кожною партією зброї, яку присилають західні партнери Україні, тут (у Донецьку) справді до всього готові”, – підсумував Вдовін.

У тому ж випуску “Вестей” подано відеозвернення голови думської фракції “Єдина Росія” Володимира Васильєва та секретаря генеральної ради владної партії, першого заступника голови Ради федерації Андрія Турчака. Вони виступили із закликом до влади РФ надати озброєння так званим “ДНР/ЛНР” та вжити інших необхідних заходів для стримування наступу ЗСУ.

Керівні “єдинороси” заявили, що кількість обстрілів по території ОРДЛО з боку ЗСУ нібито “в рази збільшилася”, що країни НАТО “накачують” Україну зброєю для наступу, присилають інструкторів, які готують українських військових до наступальних дій в умовах міст. Тому, за висновком представників партії Путіна, Росія має захистити “співвітчизників” на Донбасі.

“Західні куратори підштовхують українську хунту до прямого вторгнення на Донбас, озброюють нацбати, для яких герої – Бандера і Гітлер, а свастика – їх шанований знак”, – заявив Турчак.

У згаданому сюжеті ватажок “ДНР” Денис Пушилін говорить, що вони “вітатимуть” воєнну допомогу самопроголошеним “республікам” з боку Росії, а ініціатива Турчака (про постачання летальної зброї для “ДНР/ЛНР”) – “крайньо значуща для Донбасу”.

Раніше в січні пропагандисти РФ та ОРДЛО неодноразово заявляли про те, нібито “на околицю Донецька перекинуті бойовики “Правого сектора”, яких готують “атакувати столицю ДНР”. Ішлося “про кілька десятків “бойовиків” [“ПС”], яким було поставлене завдання – відтіснити підрозділи самопроголошеної “ДНР” від лінії фронту для того, щоб згодом розпочати штурм Донецька”.

Також пропаганда бойовиків ОРЛО поширювала вигадану інформацію, нібито під час роботи ЗМІ (!) на ділянці фронту в районі Золотого і Попасної військовослужбовці 24-ї механізованої бригади ЗСУ “на вимогу офіцера-пропагандиста” відмовилися вчиняти показовий обстріл у бік ОРЛО. Тож, мовляв, замість них такий обстріл на відео здійснили “бойовики ДУК “Правий сектор”, які представилися бійцями 24 омбр.

Що не так у російських “вістях” із Донбасу

“Новинарня” намагалася отримати коментарі щодо “українського нарощування” в пресслужбі Генштабу ЗСУ, пресцентрі командування ООС та Центрі оперативного інформування. Однак в усіх трьох структурах відмовилися від коментування, пославшись на те, що за останніми вказівками такі військово-політичні питання уповноважені коментувати лише міністр оборони та його заступниця Ганна Маляр. Остання також залишила запитання без відповіді.

Що стосується зброї з поставок Великої Британії, то відомо, що ПТРК NLAW наразі нові для ЗСУ, і перші навчально-бойові стрільби з цих протитанкових установок ближнього бою відбулися 27-28 січня на базі 184-го навчального центру ЗСУ у Старичах на Львівщині (Яворівський полігон).

Військові експерти зазначають, що “джавеліни” і NLAW, а також американські гранатомети SMAW-D – переважно оборонна летальна зброя. Хоча, визнає засновник “Українського мілітарного центру” Тарас Чмут, за певних умов вони можуть використовуватися в наступальних діях.

Військове й політичне керівництво України неодноразово наголошувало, що Україна не готується до наступу на ОРДЛО – лише до оборони, і розв’язання конфлікту має відбуватися політико-дипломатичним шляхом.

У нинішніх умовах Збройні сили України мають прикривати ймовірний наступ РФ одразу з трьох напрямків, і концентрувати кадровий та збройний ресурс лише для наступу на Донбасі – абсолютно недалекоглядно, свідчать експерти.

Що ж стосується новостворених Сил тероборони, то вони “заточені” насамперед для захисту своїх визначених районів. “Я знаю, що у військово-політичного керівництва є розуміння, що ТрО мають якомога довше виконувати завдання у своїй зоні”, – говорить у коментарі “Новинарні” старший аналітик ГО «Поверись живим» Антон Муравейник.

Заяви російських діячів про нібито зростання кількості обстрілів у зоні ООС також не відповідають дійсності. Навпаки, на фронті спостерігається зворотна тенденція.

Так, за офіційними даними штабу ООС, з початку січня зафіксовано дев’ять днів без порушень “режиму тиші” – такого не спостерігалося з серпня 2020 року, коли почало діяти “всеохопне перемир’я”. Значно менше обстрілів і в ті дні, коли “тиша” не дотримується.

Як розповів речник Центру оперативного реформування ЗСУ полковник Леонід Матюхін,

за тиждень із 17-го по 23 січня 2022 року:

кількість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ склала 20 випадків

(із них 11 – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння),

(із них 11 – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння), на обстріли противника наші воїни 9 разів відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене “Мінськом” озброєння;

за тиждень із 10-го по 16 січня 2022 року:

кількість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ склала 11 випадків (із них 4 – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння),

наші воїни 4 рази відкривали вогонь у відповідь;

за тиждень із 3-го по 9 січня 2022 року:

кількість порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ склала 20 випадків (із них 5 – із забороненого озброєння),

наші воїни 11 разів відкривали вогонь у відповідь;

за тиждень із 27 грудня по 2 січня 2022 року:

кількість порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ склала 26 випадків (із них 4 – із забороненого озброєння),

наші воїни 10 разів відкривали вогонь у відповідь.

Тобто заявлена кількість обстрілів у відповідь з боку ЗСУ на фронті залишається приблизно сталою або зменшується.

Вигадкою російської пропаганди є й “офіційні заяви ЗСУ про тренування артилерії біля лінії зіткнення”. Поточного тижня повідомлень про це з українського боку не зафіксовано. А якщо українські військові й проводять артилерійські навчальні стрільби, це відбувається на спеціально відведених тилових полігонах на обумовленій відстані від лінії розмежування.

Що стосується вербування до зони ООС “націоналістів-добровольців”, то, як сказав у коментарі “Новинарні” речник ГШ ЗСУ Богдан Сеник, у складі Збройних сил України завдання виконують лише ті підрозділи, які входять до структури ЗСУ.

При цьому відомо про присутність біля лінії розмежування 1-ї окремої штурмової роти ДУК “ПС” на чолі з Дмитром Коцюбайлом “Да Вінчі”, якому президент Зеленський у грудні надав звання Герой України.

18 січня Да Вінчі викладав у соцмережі фото зі своїми бійцями (можливо, з Донбасу):

А 28 січня Коцюбайло виклав фото із зустрічі в управлінні своєї 1 ошр із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним:

Однак присутність невеликого підрозділу Да Вінчі в зоні АТО/ООС є загальновідомою і сталою.

У цьому контексті про “вербування” для фронту додаткових загонів “націоналістів”, тим більше з прихильністю до Гітлера і свастики, не відомо нічого. Тим більше неймовірними здаються попередження, що саме їхні штурмові загони от-от підуть у наступ на Донецьк.

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Водночас в “українському” сюжеті в вечірньому випуску 28 січня “Вести” “России 1” знову самі собі суперечать – росіяни подають позицію президента Володимира Зеленського, який не хоче ескалації напруги, “віддає перевагу ЄС перед Америкою” та на зустрічі з єврокомісаром Олівером Варгеї дякує Євросоюзу, який “не піддається паніці” та залишає своїх дипломатів у Києві.

А тим часом…

Росія не приховує, що перекидає дедалі нові військові підрозділи зі сходу країни до Західного військового округу та в союзну Білорусь.

Та сама програма “Вести” центрального російського каналу показала, як 28 січня “ще один” ешелон із військовою технікою вирушив з Амурської області (Далекий Схід РФ) до Білорусі. Зазначено, що передислокація підрозділів матеріально-технічного забезпечення СхідВО відбувається нібито в рамках “перевірки сил реагування Союзної держави”. Заплановано спершу обладнання польових таборів і парків бойових машин, а далі – участь у навчаннях “Союзна рішучість”.

підготував: Дмитро Лиховій

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