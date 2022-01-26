У Раді федерації РФ закликають поставляти зброю терористам з “ЛДНР”

Андрій Турчак, фото РБК

Перший заступник голови Ради Федерації Росії Андрій Турчак закликав російську владу постачати озброєння терористам “ЛДНР”. Він заявив, що їм потрібно “оборонятися” та “стримувати” Київ, який “готується до воєнної агресії”.

Про це з посиланням на агентство ТАСС пише в середу, 26 січня, “Лівий берег”.

Турчак також висловив тривогу через постачання Україні американського летального озброєння.

Андрій Турчак – секретар генеральної ради пропутінської партії “Єдина Росія”.

Є сином давнього соратника президента РФ Володимира Путіна Анатолія Турчака. Очолював делегацію “Єдиної Росії” на форумі, що проводився окупантами на захоплених українських територіях напередодні виборів до Держдуми.

Нагадаємо, що 21 січня спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що Держдума РФ обговорить можливість визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”.

19 січня представники Комуністичної партії внесли до Держдуми законопроект, в якому звертаються до президента РФ Володимира Путіна про необхідність визнання “ДНР” та “ЛНР”.

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