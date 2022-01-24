Держдума РФ розгляне питання визнання “ЛДНР” у лютому

Держдума РФ

У лютому Державна дума РФ розгляне проект звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання “ЛДНР”.

Дату погодила рада Думи 24 січня. Про це повідомляє видання “РИА-Новости”, посилаючись на ініціаторів законопроєкту.

“Рада Думи прийняла рішення розглянути постанову в лютому”, – сказав перший заступник голови фракції комуністів Микола Коломейцев.

21 січня спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що Держдума РФ обговорить можливість визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”.

19 січня представники Комуністичної партії внесли до Держдуми законопроект, в якому звертаються до президента РФ Володимира Путіна про необхідність визнання “ДНР” та “ЛНР”.

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