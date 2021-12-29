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Путін пропонує Держдумі спростити отримання російського громадянства

29/12/2021 15:24

Президент Російської Федерації Володимир Путін подав до Держдуми проєкт закону, який передбачає спрощення отримання російського громадянства.

Як передає “Новинарня” в середу, 29 грудня, текст опублікований в електронній базі нижньої палати парламенту РФ.

Відповідно до станні 11 Федерального закону “Про громадянство Російської Федерації”, громадянство РФ набувається за народженням; внаслідок прийому або відновлення в громадянстві РФ, а також “з інших підстав, передбачених Федеральним законом або міжнародним договором”.

Путін пропонує розширити список підстав. Зокрема, зробити підставою для отримання громадянства “вибір при зміні державного кордону Російської Федерації (оптації)”.

Оптація – вибір громадянства особами, які мають подвійне громадянство, або мешкають на території, що змінила державну приналежність.

Крім того, спрощується прийом до громадянства осіб із країн колишнього СРСР.

Сьогодні вони можуть претендувати на громадянство РФ, якщо не менш як три роки проходили військову службу за контрактом у ЗС РФ.

Володимир Путін же пропонує, щоби громадянство могли отримати всі іноземці, які мешкають в Росії, якщо вони:

  • народилися або постійно проживали на території РРФСР і були громадянами колишнього СРСР;
  • мають родичів, які проживали на території колишніх РРФСР, Російської імперії, СРСР (в межах сучасних кордонів РФ).

Проєкт закону поширює процедуру спрощеного прийому до громадянства на більш ніж 20 категорій громадян.

Як інформувала “Новинарня“, за два роки російське громадянство у спрощеному порядку отримали понад 500 тисяч громадян України, що проживають на території окупованих районів Донецької і Луганської областей.

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