Прошиває танк вогняними струменями: які ПТРК Україна отримала від Британії. ВІДЕО

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Велика Британія оголосила про надання Україні нового безпекового пакету допомоги із легкими протитанковими збройними системами захисту.

Ймовірно, йдеться про шведську розробку – ПТРК NLAW, що “прошиває танк вогняними струменями”.

Як інформує британське видання The Guardian, надана Об’єднаним королівством зброя матиме радіус дії у кілька сотень метрів та призначатиметься для боротьби з російськими танками.

На озброєнні Збройних сил Великобританії є кілька переносних протитанкових комплексів.

Окрім відомого “Джавеліна”, що вже постачається Україні зі США, це – MATADOR-MP, AT4, NLAW.

Комплекс Javelin не дуже підходить під опис легкого, зазначає “Радіо Свобода”.

Та й сучасні модифікації цього ПТРК, які вражають цілі на відстані понад чотири кілометри, не підходять під вказані параметри.

Щодо MATADOR-MP відомо, що британці закупили цей комплекс у модифікації для боротьби з високозахищеними цілями та капітальними укріпленнями. Шведський протитанковий гранатомет AT4, який стоїть на озброєнні Британії, був закуплений у невеликих кількостях.

Тому британські експерти схиляються до думки, що найбільш ймовірним є саме шведський ПТРК NLAW.

Що таке NLAW

Цей комплекс важить близько 12 кг і ефективно вражає броньовані цілі на відстані до 800 метрів. Може використовуватися одиничним оператором.

Виробляється він відомим шведським концерном SAAB і стоїть на озброєнні близько десяти країн. Принцип його дії схожий із “Джавелін”, проте дещо відрізняється.

Ракета NLAW управляється комп’ютером комплексу, вираховує швидкість й траєкторії до цілі (наприклад, танку) та розривається над його баштою, “прошиваючи танк вогняними струменями”.

Саме таке формулювання використовується в одному з промо-відео цього ПТРК.

Нагадаємо, 17 січня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в Палаті громад парламенту заявив, що Велика Британія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь.

Рішення надіслати зброю було відповіддю на “дедалі більш загрозливу поведінку з боку Росії”. Також “невелика кількість” британських військових допоможе навчити українські війська використовувати цю зброю.

18 січня міністр оборони України Олексій Резніков подякував Великій Британії за надання такої допомоги.

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