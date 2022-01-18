Британські “глобмастери” привезли в Бориспіль протитанкову зброю в обхід Німеччини,- Flight radar

Фото з твітера Джорджа Елісона

Британські військово-транспортні літаки Boeing C-17A Globemaster III доставили в Україну протитанкове озброєння у рамках додаткової військової допомоги від Сполученого Королівства.

Про це повідомив журналіст видання UK Defence Journal Джордж Еллісон, який зауважив, що літаки Королівських ВПС були змушені облетіти повітряний простір Німеччини, яка відмовилася постачати Україні оборонну зброю. Це також видно на сервісі Flight radar.

Літаки доставили “легке протитанкове озброєння”, яке Сполучене Королівство вирішило передати українській армії у світлі “все більш загрозливої” поведінки Росії.

Напередодні це анонсував у Палаті громад міністр оборони Бен Воллес під час доповіді щодо ситуації в Україні.

Він нагадав, що 2015 року Велика Британія допомогла зміцнити стійкість і спроможність українських збройних сил за допомогою операції ORBITAL, яка підготувала понад 22 000 українських військовослужбовців.

“І ми залишаємо за собою право надавати двосторонню підтримку суверенній нації, у сферах, які краще допоможуть їм захистити себе. Важливо, щоб Україна була здатна захищатися. Після того, як Україна втратила значну частину свого військово-морського флоту через незаконну окупацію Криму Росією, стало важливо допомогти Україні створити та підтримувати військово-морський потенціал. Ми не повинні забувати тисячі українців, які загинули, захищаючи свою країну, і яких щодня вбивають снайпери на лінії розмежування”, – сказав Воллес.

Він додав, що у 2019 році було розширено операцію ORBITAL, включивши до неї військово-морське співробітництво.

“І тому минулого року ми домовилися про низку заходів, зокрема про постачання Україні двох протимінних суден та про спільне виробництво восьми нових кораблів, оснащених сучасними системами озброєння… Рамкова угода, представлена Парламенту в листопаді 2021 року, підтвердила принцип, згідно з яким Великобританія надаватиме Україні як навчання, так і оборонні можливості, щоб допомогти їй краще захищатися. У рамках цього ж принципу я можу сьогодні [17 січня] підтвердити, що, у світлі дедалі більш загрозливої поведінки з боку Росії, та на додаток до нашої поточної підтримки, Велика Британія надає новий пакет допомоги для підвищення обороноздатності України”, – нагадав глава міноборони Британії

“Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем озброєння. Також невелика кількість персоналу, у рамках операції ORBITAL, проведе початкове навчання українських військових перш ніж повернутися до Великобританії. Ця допомога стосується ближньої і явно оборонної зброї; це не стратегічна зброя і вона не представляє загрози для Росії. Вони лише для самооборони”, – резюмував Воллес.

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