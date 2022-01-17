Британія надасть Україні оборонне озброєння через загрозу з боку Росії

Велика Британія надасть Україні оборонне озброєння через посилення загрози з боку Російської Федерації.
Як передає Reuters у понеділок, 17 січня, про це під час слухань у парламенті Об’єднаного королівства заявив міністр оборони Бен Воллес.
“Ми вирішили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи. Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони”, – заявив Воллес.
Нагадаємо, наприкінці 2021 року прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російське військове вторгнення до України стане “катастрофою для всього світу”.
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