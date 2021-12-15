Вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу, – Джонсон

Борис Джонсон. Фото Олександра Приходька, Новинарня

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у парламенті, що російське військове вторгнення до України стане “катастрофою для всього світу”.

Таку думку він висловив під час години запитань до уряду в Палаті громад британського парламенту в середу, 15 грудня.

“Якщо Росія буде настільки нерозважливою і навіженою, щоби почати вторгнення на суверенну територію України, то ми спільно з нашими союзниками застосуємо надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій. Я сказав президенту Путіну (в телефонній розмові 13 грудня – ред.), що, я вважаю, будь-які такі військові дії з його боку стануть катастрофою не лише для Росії та України, але й цілого світу”, – цитує Джонсона “Українська правда”.

Прем’єр запевнив, що Британія підтримуватиме Україну в протистоянні з Росією.

За його даними, НАТО збільшать кількість військовослужбовців на території країн-членів альянсу, що межують з Україною.

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