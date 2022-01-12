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Стало відомо, що увійде до “секретного” пакета військової допомоги США для України

12/01/2022 12:14

До пакета додаткової військової допомоги Сполучених Штатів Америки для України, непублічно затвердженого наприкінці грудня 2021 року, увійдуть радіолокаційні системи і морське обладнання.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Додаткову допомогу у розмірі 200 мільйонів доларів було схвалено як частину повноважень президента Джо Байдена щодо вилучення коштів.

Це надає йому повноваження, щоби держсекретар звернувся до міністра оборони з проханням доставити предмети з наявних запасів Пентагону в країну, яка перебуває у небезпеці.

Потім команда президента повинна повідомити Конгресу, що “непередбачена надзвичайна ситуація потребує негайної військової допомоги”.

Багато співробітників Конгресу сказали, що вперше почули про цей пакет під час нещодавнього секретного брифінгу.

Неназваний радник президента Володимира Зеленського і особа, ознайомлена з пакетом, яка спілкувалася Politico, сказали, що Сполучені Штати надішлють Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання, хоча неясно, коли будуть перші поставки.

Радник Зеленського додав, що минулого місяця українську сторону поінформували про майбутню допомогу “на вищому рівні”.

“Зважаючи на те, що розвідка США постійно припускає, що Росія може розпочати повноцінне вторгнення, використовуючи всю свою військову міць, ця допомога дозволить Україні завдати додаткової шкоди Росії, але істотно не змінить результат”, – сказав радник.

Це не вперше, коли Байден використовує свої повноваження щодо вилучення коштів: у серпні 2021 року  він зобов’язав Сполучені Штати надіслати 60 мільйонів доларів військової допомоги Києву незадовго до зустрічі з президентом України Зеленським.

Частина цього траншу, включаючи стрілецьку зброю та боєприпаси, була доставлена в нашу державу минулого місяця.

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