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США відправлять до України фінальну частину військової допомоги з пакету на $60 млн

09/12/2021 09:41

Сполучені Штати Америки цього тижня відправлять Україні останню частину безпекової допомоги з пакету на $60 млн доларів, включно зі стрілецькою зброєю та боєприпасами.

Як передає “Європейська правда”, про це повідомив у середу, 8 грудня, речник Пентагону Джон Кірбі.

Йдеться про пакет допомоги, затверджений Джо Байденом 1 вересня, коли президент України Володимир Зеленський був з візитом у США. До нього увійшла летальна зброя, у тому числі “Джавеліни”, та нелетальне озброєння.

“Як відомо, президент Байден затвердив пакет допомоги на 60 млн доларів. Фінальна частина з нього прибуде цього тижня”, – сказав Кірбі.

На уточнювальне запитання речник додав, що це стрілецька зброя і боєприпаси.

Кірбі додав, що за цей рік США доставили в Україну безпекову допомогу загальною вартістю близько 450 млн доларів, якщо враховувати і партію, яка прибуде цього тижня.

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