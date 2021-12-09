США відправлять до України фінальну частину військової допомоги з пакету на $60 млн

Речник Пентагону Джон Кірбі

Сполучені Штати Америки цього тижня відправлять Україні останню частину безпекової допомоги з пакету на $60 млн доларів, включно зі стрілецькою зброєю та боєприпасами.

Як передає “Європейська правда”, про це повідомив у середу, 8 грудня, речник Пентагону Джон Кірбі.

Йдеться про пакет допомоги, затверджений Джо Байденом 1 вересня, коли президент України Володимир Зеленський був з візитом у США. До нього увійшла летальна зброя, у тому числі “Джавеліни”, та нелетальне озброєння.

“Як відомо, президент Байден затвердив пакет допомоги на 60 млн доларів. Фінальна частина з нього прибуде цього тижня”, – сказав Кірбі.

На уточнювальне запитання речник додав, що це стрілецька зброя і боєприпаси.

Кірбі додав, що за цей рік США доставили в Україну безпекову допомогу загальною вартістю близько 450 млн доларів, якщо враховувати і партію, яка прибуде цього тижня.

Читайте також:

Байден відмовився йти на поступки Путінові щодо перспективи членства України в НАТО