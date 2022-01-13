Герцог Йоркський Ендрю

Сина королеви Британії принца Ендрю позбавили військових звань.

Про це інформує ВВС у четвер, 13 січня.

Військові титули герцога Йоркського та королівське покровительство повернуто королеві, повідомив Букінгемський палац.

Повноваження герцога будуть розподілені між членами королівської родини.

Це сталося після того, як проти Ендрю порушили справу у США через звинувачення у нібито вчиненні ним сексуального насильства проти 17-річної дівчини понад 20 років тому. Водночас принц Ендрю категорично відкидає всі звинувачення на свою адресу і стверджує, що не знайомий із позивачкою.

У заяві Букінгемського палацу йдеться: “Зі схвалення та згоди королеви військові звання герцога Йоркського та королівське покровительство повернуто королеві. Герцог Йоркський не виконуватиме жодних державних обов’язків та захищається у цій справі як приватний громадянин”.

Американка Вірджинія Джуффре подала позов проти Ендрю за звинуваченням у зґвалтуванні в серпні 2021 року.

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