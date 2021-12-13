Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Британії

Фото: пресслужба посольства Великої Британії в Україні

Найкращим іноземним студентом британської Королівської військової академії сухопутних військ в Сандгерсті став українець Павло Лейсі. Він також отримав особливу відзнаку – “Міжнародний меч”.

Про це інформує пресслужба посольства Великої Британії в Україні.

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

“Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів!”, – йдеться в повідомленні.

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