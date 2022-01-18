Резніков подякував Британії за протитанкову зброю

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Великій Британії за рішення надати Україні протитанкові системи озброєння.
Про це міністр написав на своїй сторінці у твітері у вівторок, 18 січня.
“Україна високо цінує рішення Великої Британії надати новий безпековий пакет із легкими, протитанковими збройними системами захисту. Дякуємо нашому другові Бену Воллесу за чудовий виступ у Британському парламенті”, ‒ написав міністр оборони України.
Напередодні 17 січня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив, що Велика Британія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь.
«Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї», ‒ сказав Бен Воллес, додавши, що «вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони».
Рішення надіслати зброю, за словами міністра оборони Сполученого Королівства, було відповіддю на «дедалі більш загрозливу поведінку з боку Росії». А «невелика кількість» британських військових допоможе навчити українські війська використовувати цю зброю.
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