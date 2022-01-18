Резніков подякував Британії за протитанкову зброю

Міністр оборони Олексій Резніков, фото МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Великій Британії за рішення надати Україні протитанкові системи озброєння.

Про це міністр написав на своїй сторінці у твітері у вівторок, 18 січня.

“Україна високо цінує рішення Великої Британії надати новий безпековий пакет із легкими, протитанковими збройними системами захисту. Дякуємо нашому другові Бену Воллесу за чудовий виступ у Британському парламенті”, ‒ написав міністр оборони України.

Напередодні 17 січня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив, що Велика Британія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь.

«Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї», ‒ сказав Бен Воллес, додавши, що «вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони».

Рішення надіслати зброю, за словами міністра оборони Сполученого Королівства, було відповіддю на «дедалі більш загрозливу поведінку з боку Росії». А «невелика кількість» британських військових допоможе навчити українські війська використовувати цю зброю.

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