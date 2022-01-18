Кремль зреагував на постачання британської зброї в Україну

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на постачання зброї Україні від Сполученого Королівства: в Кремлі вважають, що такі поставки “не сприяють зниженню напруженості”.
Про це на брифінгу у вівторок, 18 січня, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає “РБК-Україна”.
“Це все в руслі наших занепокоєнь у зв’язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь, які часто не тільки є оборонними, а й наступальними. Тим більше, нібито згадувалися ПЗРК, циркуляція ПЗРК – це взагалі окрема субстанція, яка регулюється міжнародним правом. Це надзвичайно небезпечно і не сприяє зниженню напруженості”, – відповів він на питання про поставки.
Напередодні 17 січня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив, що Велика Британія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь.
«Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї», ‒ сказав Бен Воллес, додавши, що «вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони».
Рішення надіслати зброю, за словами міністра оборони Сполученого Королівства, було відповіддю на «дедалі більш загрозливу поведінку з боку Росії». А «невелика кількість» британських військових допоможе навчити українські війська використовувати цю зброю.
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