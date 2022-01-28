В Україні випробували протитанкові комплекси NLAW. Вже маємо 40 інструкторів

Фото Армії.Інформ

В Україні випробували передані Великою Британією протитанкові комплекси NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon).

Перші навчально-бойові стрільби відбулися в п’ятницю, 28 січня, на базі 184-го навчального центру ЗСУ у Старичах на Львівщині.

Відео стрільб показали в соцмережах українські журналісти.

Зокрема, Андрій Цаплієнко, так описує маневри на полігоні:

“Просто зараз тривають бойові стрільби з британської протитанкової системи NLAW, яка вже є на озброєнні української армії. Хитромудра конструкція робить NLAW незамінною зброєю під час оборони міста. З ним можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника – вже поруч з бійцем, за пару десятків метрів. Причому необов’язково, щоб ракета влучила. Датчик спрацює на метал навіть тоді, коли вона просто пролетить над танком”, – пише він на своєму телеграм-каналі.

Відео з навчань також показав журналіст Євген Назаренко:

За даними “Армія.Інформ”, цими пусками відбувся завершальний етап підготовки першої групи військовослужбовців ЗС України — майбутніх інструкторів з підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів NLAW. Всього йдеться про 40 інструкторів, які вирушать у підрозділи навчати нових фахівців поводженюю з цією зброєю.

“На відповідних рубежах від 300 до 600 метрів були встановлені мішені: бойова машина піхоти, САУ та МТ-ЛБ. Вогонь вели з різних дистанцій та позицій. Зокрема, з будинку через вікно, з окопу, з бойової машини. Всі цілі були вражені”, – пише видання.

З наступного тижня навчального центру прибуде ще близько 20 військовослужбовців, аби здобути фах оператора ПТРК NLAW.

За словами одного з новоспечених інструкторів солдата Зіновія Тужанського, навчитися вправно стріляти з цієї зброї нескладно. Можна зробити це й за один день. Зброя дуже проста, надійна і потужна.

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